Candidatul independent la alegerile europarlamentare Silvestru Sosoaca, plasat sub control judiciar de catre procurorii Parchetului General pentru uz de fals si fals in declaratii, susține ca nu a stiut ca semnaturile pe care le-a depus pentru sustinerea candidaturii erau false. "Eu am avut o doamna avocat, deci eu am fost reprezentat de avocat acolo, prin […]