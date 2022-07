Stiri pe aceeasi tema

- Vara este, in general, perioada in care cei mai mulți tineri sub 18 ani sunt tentați sa se angajeze, dat fiind faptul ca se afla in vacanța, iar timpul liber este din belșug. In societațile occidentale, angajarea minorilor, in special la joburile...

- Germania are nevoie de mai multi muncitori straini si politici mai eficiente pentru integrarea lor pe piata muncii, daca vrea sa isi salveze sistemul de securitate social de la colaps in viitor, a avertizat miercuri producatorul de componente auto Continental AG. "Impactul schimbarilor demografice,…

- La aproape doua saptamani de la incheierea examenului de Bacalaureat, tot mai mulți tineri se afla in cautarea unui loc de munca, numarul de aplicari pentru joburile entry level și cele din categoria ”fara experiența” crescand cu aproximativ 20% fața de lunile trecute. De altfel, și angajatorii au scos…

- Germania are nevoie de mai multi muncitori straini si politici mai eficiente pentru integrarea lor pe piata muncii, daca vrea sa isi salveze sistemul de securitate social de la colaps in viitor, a avertizat miercuri producatorul de componente auto Continental AG.

- Companiile din Timișoara planuiesc sa angajeze cel puțin 1.000 de ingineri in urmatoarele 6 luni, potrivit rectorului Universitații Politehnice Timișoara, Florin Dragan. Exista insa o problema, menționata de rector pentru RFI: Companiile respective „nu ii gasesc (n.r. – pe ingineri) in piața. Unele…

- Pregatirea constanta, pe tot parcursul vieții de adult este importanta, in contextul modificarilor de pe piața muncii. Educația și perfecționarea sunt importante pentru buna pregatire profesionala, dar și pentru a fi competitivi. Piața muncii este intr-o continua schimbare, acesta fiind și motivul…

- ■ mai bine de jumatate din cererea de personal vine de la angajatori din zona resedintei de judet si comunele limitrofe ■ dintre licentiati, cea mai mare cautare o au inginerii ■ Mediul de afaceri din judet are nevoie de personal si spre jumatatea lui Ciresar pe piata muncii sint anuntate ca fiind vacante…

- Un cioban, in varsta de 65 de ani, a fost gasit fara suflare la o stana din localitatea Buzd, in Sibiu. Primele informații arata ca un tanar de 26 de ani este principalul suspect al crimei. Trupul neinsuflețit a fost descoperit de un barbat care a sunat de urgența la 112. Oamenii legii au intervenit…