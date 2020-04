Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o scrisoare adresata redacției stiridebuzau.ro, un buzoian de 35 de ani aflat in carantina la un hotel din vecinatatea Kaufland iși exprima temerile legate de lipsa testarilor pentru Covid-19. Acesta spune ca, deși nu are simptome, ii este teama ca va fi lasat sa plece fara sa știe daca este…

- In plina pandemie de coronavirus și cu toate masurile de restricție, pe „Henri Coanda” a fost plin de calatori. Reprezentanții aeroportul dau vina pe pasageri, pe declarațiile pe propria raspundere și pe cele trei aeronave care au aterizat in același timp.Aglomeratia semnalata luni dimineata pe Aeroportul…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de persoane…

- Politia de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetateanului roman care a calatorit cu aeronava unei companii aeriene private pe relatia Madrid - Bucuresti desi a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania, a informat marti Grupul de Comunicare Strategica. …

- Dupa un articol in care Libertatea arata povestea unei femei din București, aflata in vacanța la Napoli, care a fost sfatuita de Ambasada Romaniei sa plece ”cu orice preț din Italia” și sa fenteze interdicția aeriana cu escala intr-un aeroport din alta țara, MAE a decis sa se coordoneze cu DSP București…

- Invalmașeala la frontiera dintre Ungaria și Romania. Mii de romani care au reușit sa plece din Italia au ramas blocați la punctul de trecere Nadlac. Aceștia vor sa fie lasați in țara, insa refuza sa stea 14 zile in carantina.

- Sute de romani care au reușit sa plece din Italia au ajuns la granița cu Romania. Zeci de mașini sunt blocate la intrarea in țara, la punctul de trecere a frontierei Nadlac. Iar mulți dintre cei care au ajuns in țara refuza sa intre in carantina. Astfel, la un centru de carantina a fost chemata poliția,…

- Persoanele care vor sa intre in țara prin Vama Nadlac II au de așteptat, marți seara, aproximativ 50 de minute. In punctul de trecere al frontierei dintre Ungaria și Romania se circula pe 3 benzi, iar formalitațile dureaza mai mult, pentru ca trebuie sa completeze formularul privind COVID-19.Marcel…