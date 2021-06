Stiri pe aceeasi tema

- Copil disparut Jurnaliștii satmareni scriu despre cazul unui copil din comuna Pomi, care sufera de sindromul Down, și care s-a pierdut prin Baia Mare. Copilul raspunde la numele de Emanuel sau Manu, are varsta de 15 ani, este bolnav cu sindromul Down in gradul unu de handicap și nu vorbește. Jurnalistii…

- Un copil din Targu Mureș a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a suferit sambata, 29 mai, un accident in Parcul Diamant din cartierul Tudor Vladimirescu. Potrivit unir martori, copilul ar fi cazut de pe spaliere și a fost transportat la spital. Incidentul a fost confirmat de reprezentanții Primariei…

- Astazi la amiaza, in parcul de joaca, zona Diamant cartierul Tudor din municipiul Targu Mureș, a avut loc un accident in care a fost implicat un copil. Din primele informații, un copil ar fi cazut de pe spaliere și a avut nevoie de intervenția de urgența a echipajelor de salvare. Victima a fost stabilizata…

- Tot mai mulți copii traiesc situații de viața in care fuga de acasa pare sa fie cea mai buna soluție. Fuga reprezinta in viziunea lor o soluție pentru toate problemele cu care se confrunta, fara sa realizeze ca, dincolo de ușa casei sau a instituției de protecție, sunt adesea provocari mai mari, greu…

- Incidentul s-a produs luni la oi scoala din Bucuresti, inainte de inceperea cursurilor. Invatatoarea se afla in apropiere in momentul accidentului. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar, elevul a intrat in sala de clasa, iar invațatoarea era in dreptul ușii. In acel moment, dulapul a cazut…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, Emanuela Farcaș, astazi, in jurul orei 15:00, polițiștii au fost sesizați prin apelul 112, cu privire la faptul ca, la marginea unei paduri dintre localitațile Panet și Madaraș, un minor ar fi fost impușcat cu o arma cu aer…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina in cazul unui copil, cunoscut cu probleme psihice, ramas blocat in apartament, intr-un bloc din municipiul Targu Mureș. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș. Ajunși la fața locului, echipajele de intervenție au patruns in…

- In aceasta dupa-amiaza, pe DN 13A Sovata – Sangeorgiu de Padure, in apropierea localitatii Chibed din judetul Mures, a avut loc un grav accident rutier in care un sofer a acrosat un baiat, in varsta de 14 ani, care voia sa traverse strada, informeaza IGPR. Tanarul este in stare de inconstienta si a…