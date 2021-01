Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile americane au suspendat operatiunile de cautare a unei ambarcatiuni cu circa 20 de persoane la bord disparute in Oceanul Atlantic, in largul coastei statului Florida, relateaza sambata dpa. Barca cu motor lunga de aproape noua metri plecase luni de pe insula Bimini din Bahamas…

- Un accident de circulație a avut loc, in urma cu puțin timp, pe DN17, intre localitațile Manașturel și Ciceu Mihaiești. “Din primele informații, doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii de la Garda de Intervenție Beclean și un echipaj…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au publicat, luni, calendarul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 din intreaga țara, relateaza G4Media.Astfel, indata de 10 decembrie se va intruni un comitet consultativ al Agentiei americanepentru alimente si medicamente (FDA), dupa ce a evaluat datele furnizate…

- Fraudarea, la alegerile prezidențiale din SUA, nu este un lucru nou sau de neinchipuit. Alegerile din Statele Unite au deseori fraudatr, deși doar candidatul care le pierde se plange. Cand republicanii caștiga, democrații protesteaza și invers, daca aceștia din urma caștiga. Se intampla atat in state…

- Ambarcatiunea cu 38 de persoane la bord s-a scufundat langa pesterile din Alanya, o destinatie turistica populara, la ora locala 11:10 (10:10, ora Romaniei), a anuntat Garda de coasta turca. Doua ambarcatiuni ale Garzii de Coasta si o echipa de scafandri au fost trimise la fata locului.…

- Statele Unite au anuntat vineri trimiterea de nave de patrulare ale garzii de coasta in Pacific pentru a contracara activitatile "destabilizatoare" ale Beijingului in zonele de pescuit disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Consilierul pentru securitate nationala…

- Uraganul Delta, a 25-a furtuna importanta formata in acest an in Oceanul Atlantic, se indreapta spre Golful Mexic si se prognozeaza ca va lovi saptamana aceasta zonele de pe coasta americana, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Daca Delta atinge coasta americana a Golfului…