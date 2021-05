Dispare populația României. Pe locul 4 la reducerea populației urbane și rurale în UE până în 2050 Populația urbana va creste in 15 state membre UE, in perioada 2019-2050, si va scadea in noua state membre, inclusiv in Romania, arata cele mai recente prognoze ale evolutiilor demografice la nivelul tarilor UE publicate de Eurostat. In fruntea statelor membre care sunt preconizate sa inregistreze cresteri ale populatiei urbane pana in 2050 se afla Malta, cu un avans de 35,4%, urmata de Irlanda (29,2%) si Suedia (25,1%). Pe de alta parte, in cazul statelor unde populatia urbana este prognozat sa scada pe primul loc este Letonia (minus 17,7%), urmata de Grecia (minus 16,7%), Polonia (minus 10,3%)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

