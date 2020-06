Camera Deputatilor a modificat, miercuri, in calitate de for decizional, legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Din lege a disparut obligația sa se desfașoare in școli „educație sexuala”. Apar in schimb „programe de educație pentru viața, inclusiv educație sanitara”, insa doar cu acordul parinților: „Derularea sistematica in unitațile școlare, cu acordul scris al parinților sau al reprezentanților legali ai copiilor, de programe de educație pentru viața, inclusiv educație sanitara, in vederea prevenirii contractarii bolilor cu transmitere sexuala și a graviditații minorelor”.…