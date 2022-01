Dispar testele de salivă din școli! Anunțul lui ARAFAT Autoritațile se gandesc sa scoata din școli testele pe baza de saliva, avand in vedere ca multe dintre ele au dat rezultate false. In aceste condiții, este posibil sa fie folosite doar testele rapide cu prelevare din nas sau gat, pe care parinții le-au refuzat in prima faza. Ultimele date arata ca 27.000 de elevi și peste 7.300 de profesori s-au infectat intr-o singura saptamana. Seful DSU, Raed Arafat, a declarat luni ca specialistii in epidemiologie, alaturi de cei de la ministerele Educatiei si Sanatatii, urmeaza sa analizeze impactul utilizarii testelor de saliva COVID-19 in scoli. In cazul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

