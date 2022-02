Dispar repartitoarele. Contorizarea individuală nu mai este obligatorie Potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Energiei, care transpune, de fapt, o directiva europeana, contorizarea individuala pentru energia termica de la bloc nu mai este obligatorie. Asociațiile de proprietari pot decide sa renunțe la repartitoarele de caldura, prin invocarea nerentabilitații și a ineficienței in economia de energie. Scandalul iscat de impunerea obligativitații instalarii […] The post Dispar repartitoarele. Contorizarea individuala nu mai este obligatorie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

