Dispar alegătorii „invizibili”, apăruți din afacerile cu cărți de identitate? Parlamentul este pe punctul de a aproba o modificare a Ordonanței 97/2005 referitoare la evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetațenilor romani, prin care sa fie descurajat un fenomen care a luat amploare in special in județele din zona graniței cu Republica Moldova, dar și in București, unde se poate ca intr-un apartament cu doua camere sa locuiasca pana la 3.000 de persoane. Explicația acestui fenomen e destul de simpla. Cetațenii din Republica Moldova care au obținut și cetațenia romana au nevoie de o carte de identitate pentru a calatori in Europa, iar pentru asta recurg… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

