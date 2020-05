Stiri pe aceeasi tema

- China, țara din care a pornit pandemia de coronavirus, a fost printre primele care au relaxat condițiile de izolare și care au permis, ușir, ușor, reluarea unor activitați economice.China a dat startul și pentru redeschiderea turismului, unul dintre cele mai grav afectate domenii de inchiderea granițelor,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca ca va impune noi tarife Beijingului, administratia sa lucrand la masuri de retorsiune legate de epidemie, transmite Reuters.

- Orasul Interzis din Beijing se va redeschide vineri, 1 mai, dupa ce a ramas inchis pentru vizitatori timp de trei luni din cauza crizei declansate de noul coronavirus, iar aceasta decizie semnaleaza o revenire treptata la normalitate in China, au anuntat miercuri autoritatile chineze, citate de AFP,…

- Tang Chen provine din provincia estica a Chinei, dar a lucrat in SUA inca din 2014. Dar cand Tang a fost concediata pe 13 martie, nu a pierdut doar sursa de venit - și-a pierdut statutul oferit de viza, potriviti CNN. "Nu am vazut niciodata atat de mulți deținatori de vize pierzandu-și locul de munca",…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat ”putin contrariat” de atitudinea Chinei in privinta noului coronavirus si a acuzat din nou Beijingul de faptul ca nu a impartasit informatii cruciale cu privire la epidemie, relateaza AFP, scrie News.ro.El a anuntat, la Casa Alba, ca a discutat…

- Un hotel cu cinci etaje din China unde se aflau in carantina persoane infectate cu coronavirus s-a prabusit. Zeci de persoane sunt date disparute. Este vorba de o cladire din provincia Fujian, din estul Chinei. Hotelul Xinjia, situat in orasul Quanzhou, s-a prabușit in jurul orei locale 19:30. Potrivit…

- Autoritațile din China au cerut cetațenilor sa reconsidere sau sa reduca calatoriile in afara țarii pe masura ce numarul de cazuri de infecție cu coronavirus aduse acum din afara granițelor a inceput sa creasca, scrie Reuters.Cetațenii care calatoresc in țarile afectate de epidemii de coronavirus și…

- 99 de persoane aflate la bordul vasului de croaziera Diamond Princess au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, luni, relateaza BBC. Vaporul se afla in largul portului Yokohama, in apropiere de Tokyo. Potrivit oficialilor japonezi, citați de BBC, luni, au fost testați pozitiv cu noul coronavirus…