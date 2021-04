Stiri pe aceeasi tema

- ”Vom face tot posibilul sa negociem aprig, pentru ca la 31 martie sa avem un acord care sa ofere stabilitate flotelor europene active in apele britanice”, a anuntat ministrul portughez al Marii Ricardo Serrao la sosirea la reuniune. ”Insa nu va fi usor. Exista in continuare dezacorduri enorme”, a declarat…

- Spania pregateste plajele pentru turistii straini care vor sa-si petreaca vacanta de Paste la Marea Mediterana. Si asta pentru ca in Saptamana Sfanta vor fi restrictii de circulatie intre comunitatile autonome.

- Acest nou proiect va fi realizat in parteneriat cu Skydance, care detine drepturile francizei de SF. Asa cum a anuntat The Hollywood Reporter, dezvoltarea acestui serial va fi incredintata lui Mattson Tomlin, co-scenarist al filmului "The Batman", care va fi lansat in martie 2022 cu Robert Pattison…

- Ionut Iscru, Gabriel Boicu si Panaioti Dragu s au remarcat atat la echipa de juniori, cat si la seniorii CS Navodari. Trei tineri fotbalisti de la echipa de Liga a 4 a CS Navodari, Ionut Iscru, Gabriel Boicu si Panaioti Dragu, au urcat o treapta in cariera, fiind transferati la formatii din Liga a 3…

- HBO Max pregatește un serial din universul celebrului vrajitor „Harry Potter”. Anunțul a fost facut deocamdata de surse apropiate proiectului. Scrise de J.K. Rowling, cele 7 volume din serie sunt unele dintre cele mai populare din toate timpurile, cu vanzari de 500 de milioane de exemplare in toata…

- Un serial "Harry Potter" se afla in pregatire la HBO Max, anunta Variety, care citeaza surse apropiate proiectului, potrivit news.ro. Zvonuri privind realizarea unui serial despre celebrul vrajitor au aparut de mai mult timp. Deocamdata, nu se stie cine sunt scenaristii. Cele sapte…

- Un video postat pe rețeaua de socializare TikTok și redistribuit pe Facebook a devenit viral, dupa ce un polițist din Londra a fost filmat vorbind in limba romana cu mai mulți tineri care tulburau liniștea și ordinea publica, scrie Adevarul , care preia imaginile. Filmarea a fost postata pe TikTok in…