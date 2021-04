Disney a încheiat un acord major cu Sony Pictures Acordul amplu, care va fi in vigoare pana in 2026, prevede si ca titlurile Sony sa fie disponibile pe platformele de streaming si lineare ale Disney, acoperind Disney Plus, Hulu, FX Networks, ABC, Disney Channels si Freeform. El include si un numar important de titluri care vor fi propagate pe diverse entitati. Hulu va avea acces, incepand cu luna iunie, la ceea ce Disney descrie ca „numar semnificativ” de titluri din libraria sa. Intelegerea acopera piata americana, in ciuda extinderii serviciilor de streaming la nivel global. Acordul complex este posibil sa valoreze sute de milioane de dolari.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

