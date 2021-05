Diseară va avea loc finala iUmor 2021.12 concurenți se bat pentru 20.000 euro Diseara va avea loc finala iUmor 2021. Savuroasa competiție umoristica de la Antena 1 ii va prezenta din nou pe cei 12 concurenți, 11 trimiși direct in finala de cei de acasa, dar și un semifinalist ales de jurați, care a primit o a doua șansa. Daca, in audiții concurenții aveau nevoie de doar doua dintre voturile juraților, astazi,in marea finala a celui de-al zecelea sezon iUmor, fiecare concurent trebuie sa ii convinga pe fiecare din cei trei jurați, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo. Telespectatori vor putea vota evoluția concurenților (SMS la 1313) pentru a decide marele caștigator, care va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

