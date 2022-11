Discuţiile Nissan Motor cu Renault privind reorganizarea alianţei lor sunt axate pe consolidarea competitivităţii ca parteneri egali şi investiţiile în maşini electrice Negocierile cu Renault, principalul actionar al Nissan, mai au mai putin de doua saptamani pana la termenul de 15 noiembrie stabilit de companii pentru a ajunge la un acord, potrivit persoanelor care cunosc discutiile. Uchida a refuzat sa comenteze daca s-ar putea ajunge la un acord luna aceasta. Dar el a spus ca vorbeste cu CEO-ul Renault, Luca de Meo, in fiecare weekend si ca discutiile vor vor continua. Persoane familiare cu negocierile au spus ca schimbul de tehnologie pare a fi un punct de blocaj. Uchida, care si-a petrecut o mare parte din cariera sa la Nissan in functii legate de alianta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

