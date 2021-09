Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va susține, miercuri, de la ora 18:00, declarații de presa, potrivit unui mesaj transmis de Administrația Prezidențiala. Declarațiile vin in contextul scandalul din ședința de guvern suspendata, miercuri, de miniștrii USR PLUS. Ședința de guvern inceputa la ora 11:00 a fost…

- Premierul Florin Cițu s-a cam saturat de amenințarile miniștrilor USR PLUS ca “ba pleaca, ba nu pleaca de la guvernare”. Dupa scandalul ședinței de guvern suspendate deoarece miniștrii lui Dacian Cioloș și Dan Barna s-au trezit cu proiectul Anghel Saligny pe ordinea de zi suplimentara, deși nu stabilisera…

- Disputa aprinsa la ședința de Guvern de miercuri. Premeirul Cițu, vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor au parasit ședința ca sa discute separat, dupa ce pe ordinea de zi a aparut proiectul Anghel Saligny, un program controversat fața de care USRPLUS se opune. Premierul Florin Cițu a vrut sa introduca…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, ordonanta de urgenta care prevede finantarea suplimentara, de la Ministerul Dezvoltarii, a proiectelor aflate in derulare prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a. USR PLUS se opune vehement acestor programe, pe care le-a catalogat drept…

- Dupa trei ore de ședința, nu se știe daca exista consens. Cei de la USR PLUS au spus ca iși doresc desființarea secției speciale și condiționeaza cu susținerea proiectului Anghel Saligny.Insa, cei de la USR vor sa știe cum vom imparți banii, nefiind de acord sa fie dați prin hotararea prim-ministrului.Surse…

- Televiziunea Publica s-a ales cu o amenda de 10.000 lei din partea Consiliului National al Audiovizualului, pentru anumite afirmatii ale jurnalistului Ionut Cristache, in emisiunea Romania9, despre mai multi lideri PNL si despre presedintele Klaus Iohannis. Ședința CNA a analizat emisiunile din 20 și…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat, luni, din ședința coaliției desfașurata la Palatul Victoria, ca NU s-a ajuns la un consens pe varianta de desființare a SIIJ, subiect despre care USR PLUS a avertizat ca ar putea sa fie motiv de rupere a coalitiei. „Continuam discuțiile pe aceasta tema. Toate…