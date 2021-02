Israel a semnat protocoale cu Cipru, Grecia, Marea Britanie, Estonia, Georgia si Seychelles privind primirea turistilor pe baza de adeverinta de vaccinare si se afla in discutii cu Romania, sustine consultantul romano-israelian in turism Meidan Butnaru. "Este evident ca Romania trebuie sa se concentreze, in acest an, pe partea de incoming, pe turistii din Israel. Israelul s-a aflat constant pe primele locuri ca sursa de turisti pentru Romania, pentru 2018, 2019 si pentru primele doua luni din 2020. Pe de alta parte, statul Israel va atinge tinta de vaccinare de 75% din populatie in maximum 2 luni.…