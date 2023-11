Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, lista proiectelor de investitii publice semnificative in vederea includerii acestora in bugetul pentru anul 2024, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, care a precizat ca este vorba despre 221 de proiecte.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca va fi aprobat un memorandum avand ca tema investitiile publice prioritare pentru anul viitor, document care va sta la baza elaborarii bugetului pe 2024, scrie news.ro. Premierul a mai spus ca astazi va fi prima sedinta de coalitie, impreuna…

- Guvernul a aprobat noua Strategie Naționala de Sanatate 2023-2030, iar intre masurile prevazute se afla introducerea coplații pentru alegerea medicului și introducerea unor mecanisme inovative de plata a profesioniștilor din Sanatate. Executivul a aprobat, vineri, Strategia Naționala de Sanatate…

- „Avem in discutie. Stiti foarte bine ca am redus plafonul la energie electric. Sunt ferm convins ca anul viitor, pe schema de baza se vor mai adauga anumite modificari, sunt in analiza in momentul acesta si la Ministerul Energiei si la domnul vicepremier Marian Neacsu si cat de curand vom veni cu ele,…

- Luni are loc o intalnire la Guvern, cu premierul Marcel Ciolacu si ministrul Finantelor, pentru finalizarea pachetului privind masurile fiscale care ar putea suferi modificari, dupa criticile aduse variantei puse in transparenta decizionala. Premierul a confirmat ca urmeaza sa mai existe discutii pe…

- Jandarmeria va beneficia de mijloace si echipamente suplimentare pentru a interveni la dezastre si situatii critice, in urma unui acord de imprumut de 40 milioane euro cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, aprobat de Guvern in sedinta de miercuri, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Noul plan „REPowerEu”, in valoare totala de 1,4 miliarde de euro, pe care Guvernul il va trimite la Comisia Europeana pana la sfarsitul lunii august va fi axat pe programe dedicate direct romanilor, 600 de milioane de euro urmand sa fie alocati pentru achizitii de panouri solare si baterii pentru stocarea…