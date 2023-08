Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție marca GSP Live in aceasta dimineața, de la ora 09:01. Invitat este Iulian Chirița, fost atacant la Dinamo sau Rapid, avand 262 meciuri și 57 reușite la nivelul Ligii 1. ...

- Ștefan Iovan (62 de ani) s-a declarat nemulțumit de regula U21. Fostul capitan al Stelei considera ca aceasta aduce un deserviciu in ceea ce privește calitatea și valoarea Ligii 1. Iovan considera ca tinerii ar trebui sa fie titulari pe merit, nu doar pentru ca echipele sunt obligate sa-i foloseasca…

- In saptamana in care tentativa lui Gigi Becali de a elimina regula U21 - plan eșuat intre timp - a ținut capul de afiș in fotbalul romanesc, Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, propune alta soluție: implementarea unui campionat de tineret-speranțe, model care a mai existat in trecut in fotbalul…

- Gazeta Sporturilor l-a vizitat pe Marcel Raducanu, 68 de ani, la Dortmund, iar fostul international da de pamant cu fotbalul romanesc: crede ca nu mai avem niciun jucator de mare perspectiva, ca problemele pleaca de la antrenori si spune ca „trebuie ras tot, de jos, și pornit de la zero absolut, altfel…

- Lovitura dura pentru fotbalul din Banie! Sorin Carțu și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al clubului CS Universitatea Craiova, dar și din fotbal. Fostul internațional are 67 de ani și a spus ca vrea sa petreaca mai mult timp cu nepoții. Sorin Carțu se retrage din fotbal. A fost ultima…

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal, intrunit in mod statutar, in prezența majoritații membrilor sai, domnii Gino Iorgulescu, Valeriu Argaseala, Lajos Rancz și Emilian Hulubei lipsind motivat, in conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federației Romane de Fotbal, la data de 23…

- Victor Becali (61 de ani), impresar de jucatori, a vorbit, in direct la GSP Live, despre transferurile care ar putea reprezenta loviturile verii in fotbalul romanesc: mutarea lui Ermal Krasniqi (24 de ani) de la CFR Cluj la Lazio și revenirea stoperului Vlad Chiricheș (33 de ani) la vicecampioana Romaniei,…

- Mihai Stoica anunța un „eveniment cum nu a existat in fotbal romanesc”, daca FCSB le invinge pe CFR Cluj și pe Farul, in rundele cu numarul 8 și 9 din play-off-ul Ligii 1. FCSB ar putea ajunge ca in ultima runda a acestui sezon sa joace acasa, pe Arena Naționala, cu titlul pe masa. Adversara i-ar fi…