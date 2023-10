Stiri pe aceeasi tema

- Lumea ar trebui sa vada atacul terorist lansat de Hamas, in care au fost ucise 1.400 de persoane, ca facand parte dintr-un conflict mult mai extins susținut de Kremlin, potrivit unui fost viceprim-ministru al Israelului citat de The Daily Beast. Putin pregatește un „nou imperiu al raului” cu care sa…

- Presedintele american Joe Biden ii primeste vineri la Casa Alba pe presedintii Consiliului European Charles Michel si Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen la un summit UE-Statele Unite, care sa transmita un mesaj de unitate cu privire la Fasia Gaza si Ucraina, relateaza AFP, informeaza News.ro.Aceasta…

- Chiar daca toata lumea privește cu ingrijorare mai mult spre conflictul armat dintre Israel lu gruparea terorista Hamas din Fașia Gaza, razboiul de la granița Romaniei, dintre Ucraina și Rusia, continua. Exploziile și atacurile din ambele parți nu se opresc, iar președintele Volodimir Zelenski a primit…

- Președintele american Joe Biden va efectua miercuri o vizita in Tel Aviv, in timp ce Israelul se pregatește sa escaladeze o ofensiva impotriva militanților Hamas, care a declanșat o criza umanitara in Gaza și a ridicat temeri privind un conflict mai larg in regiune. Autoritațile din Gaza spun ca peste…

- Șeful departamentului de relații politice și internaționale al Hamas a declarat luni, 19 octombrie, ca nu știe daca cei 199 de civili israelieni luați ostatici de catre gruparea islamista militanta și ținuți in Fașia Gaza sunt inca in viața, relateaza Sky News.Dr. Basem Naim a precizat ca acest lucru…

- Rusia urmareste in conflictul din Ucraina sa „construiasca o noua lume” lipsita de „hegemonia” occidentala, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca si-a pierdut simtul masurii si al realitatii refuzand cu o atitudine „aroganta” orice compromis, consemneaza agentiile…

- Razboi in Ucraina, ziua 577. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit razboiul Rusiei din Ucraina drept un genocid in timpul discursului sau in fața Parlamentului Canadei, vineri, la Ottawa. "Agresiunea rusa „trebuie sa se incheie cu victoria noa

- Reprezentanți ai Statelor Unite se vor intalni in urmatoarele saptamani cu cei ai Romaniei și Republicii Moldova pentru a discuta despre creșterea exportului de cereale din Ucraina pe Dunare, a declarat un oficial al Departamentului de Stat de la Washington, sub protecția anonimatului, relateaza agenția…