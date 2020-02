Discursul premierului Viktor Orban despre starea naţiunii: Ungaria înainte de toate Faptele arata ca ultimii zece ani constituie deceniul cel mai reusit in istoria Ungariei in ultimii 100 de ani, a declarat duminica premierul Viktor Orban in discursul sau despre starea natiunii, potrivit MTI. Seful guvernului de la Budapesta a spus ca poporul ungar a pierdut capacitatea de a se considera un popor de succes. Detaliind realizarile Ungariei din ultimii zece ani, Orban a spus ca niciun deceniu din ultimii 100 de ani nu a fost caracterizat de o crestere sustenabila, in paralel cu pastrarea echilibrului intern si extern. Toate acestea s-au realizat in conditiile mentinerii inegalitatilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

