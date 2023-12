Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o incercare de a va dezvalui ceea ce nu ați putut urmari atunci, va prezentam acum discursul care n-a mai fost televizat și ce avea de gand Ceaușescu sa ii spuna multimii in acea fatidica zi a izbucnirii Revoluției la București.„Vreau sa declar deschis ca nu aș raspunde increderii acordate de popor…

- Decizia tribunalului din Colorado potrivit careia Donald Trump este neeligibil din cauza actiunilor sale din timpul asaltului asupra Capitoliului a aruncat campania prezidentiala in necunoscut, inainte de interventia probabila a Curtii Supreme a SUA, scrie AFP, informeaza Agerpres.Cea mai inalta…

- In fiecare an, pe 21 decembrie, romanii iși amintesc de prima confruntare care avea sa se transforme ulterior in Revoluție. Protestele din Timișoara aveau sa dea startul unor noi mitinguri și in Capitala.

- In contextul razboaielor din Israel și Ucraina, omenirea se teme tot mai mult de o lovitura puternica. Situația nu pare sa revina la normal prea curand nici in Israel și cu atat mai puțin in Ucraina. Astfel, Uniunea Europeana considera ca pericolul de razboi in urmatorii ani este tot mai mare pe masura…

- ”Primul zbor va pleca din Bucuresti pe 1 iunie 2024. Ne-am propus sa ducem in vacanta 20.223 turisti din Romania in Tunisia in 2024. Este dificil ca precizam nationalitatea turistilor care vor calatori in Tunisia, depinde de rezervari. Pentru primul zbor, pretul variaza de la 264 euro, loc in camera…

- Peste 1.000 de persoane au fost arestate marti in nord-estul Indiei in cursul celei de-a doua campanii guvernamentale din acest an in regiune impotriva casatoriilor de copii, au anuntat autoritatile, potrivit AFP și Agerpres.Autoritatile din statul Assam arestasera deja 4.000 de persoane in cadrul…

- Magistrala I Vest asigura distributia agentului termic din CET VEST catre toate cartierele din vestul Capitalei. “Lucratorii Companiei Municipale Energetica Servicii au dezafectat deja 1.400 de metri de teava veche, ruginita, din totalul celor 3,6 km de traseu, ce va fi complet modernizat. Se lucreaza…

- Taverna Racilor din Herastrau a fost inchisa pentru a doua oara de ANPC, dupa ce s-au gasit nereguli grave. La control a participat și șeful ANPC, Horia Constantinescu. In urma cu cateva zile, inspectorii de la Protectia Consumatorului au pus lacatul pe usa locatiei pentru mai multe nereguli grave:…