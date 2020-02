Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Parlamentului, deputatul PAS Mihai Popsoi, considera ca vizita presedintelui lui Igor Dodon la Strasbourg, unde a participat la sesiunea Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), a fost o irosire a banilor publici, din cauza ca „rezultatele vizitei sunt nu doar incerte, sunt…

- Am vazut ultima ieșire publica a Președintelui Igor Dodon la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Acolo unde susține ca vorbea o ipotetica "limba moldoveneasca". Asta e o prima problema, pentru ca Președintele Republicii Moldova nu respecta Hotararile Curții Constituționale din propriul stat…

- Andrei Nicolae, Deputat PSD Prahova Nu exista un sistem electoral perfect, la fel cum nu exista o impunere a vreunui for internațional asupra unui tip de sistem electoral in statele care funcționeaza in baza principiilor democrației reprezentative. Exista insa un cod de bune practici electorale elaborat…

- Ideea privind recunoasterea internationala a neutralitatii enuntata de catre presedintele Igor Dodon nu este deloc inocenta si poate avea consecinte grave atat pentru suveranitatea Republicii Moldova, cat si pentru relatiile ei cu UE, a apreciat joi fostul ministru de externe Nicu Popescu intr-o…

- Comisia de la Venetia a fost sesizata oficial, de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei de la Strasbourg, pe tema modificarii legii electorale din Romania, precizeaza Partidul Social...

- Comisia de la Veneția a fost sesizata oficial de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei de la Strasbourg pe tema modificarii legii electorale din Romania, anunta PSD. Decizia privind sesizarea a fost aprobata cu 26 de voturi “pentru” si doar 3 ”impotriva”. Cei de la PSD spun ca deja Comisia…

- Deputatul Iulian Bulai (USR), membru in Delegația Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, a declarat joi pentru STIRIPESURSE.RO ca procedura de verificare a Romaniei, declansata in sedinta de azi a comisiei de monitorizare, sedinta la care deputatul a participat, nu are nicio legatura…

- Atacuri dure la adresa presedintelui Igor Dodon. Maia Sandu l-a acuzat, in plenul Parlamentului, ca si-a indreptat tunurile asupra guvernului. In apararea sefului statului a venit presedintele Parlamentului, Zinaida Greceanii.