DISCRIMINAREA în România: femeile au salarii mai mici, romii sunt săraci, persoanele cu dizabilități n-au facilități Cu toate ca in Romania s-au inregistrat anumite progrese in domeniul diminuarii formelor de discriminare pe diverse criterii (gen, grup etnic sau social, dizabilitate ș.a.) in continuare persista prejudecați, stereotipuri, proceduri și norme cu efecte negative asupra stabilitații emoționale, profesionale, economice și sociale a persoanelor. Totodata, criza sanitara a readus in prim plan o serie de subiecte care, cel puțin in cazul Romaniei din ultimul deceniu, pareau a fi oarecum trecute pe plan secund sau terțiar, dar care ascundeau procese sau considerente inechitabile sau discriminatorii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este a treia tara membra a Uniunii Europene care a publicat tot Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), peste 1.200 de pagini, si, probabil, prima care publica si anexele, mai mult de 1.000 de pagini, a declarat miercuri, la Palatul Victoria, ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- Planul National de Redresare si Rezilienta urmeaza sa fie depus oficial, astazi, la Comisia Europeana, acesta urmand sa fie prezentat public in 2 iunie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, afirma ca Romania va fi printre putinele state membre ale Uniunii Europene care…

- PSD ameninta cu greva parlamentara, in ajunul prezentarii PNRR Foto Arhiva/ Agerpres La București, opoziția social-democrata și-a ascuțit tonul, amenințând cu greva parlamentara, în ajunul ședinței de plen comun al celor doua Camere ale Parlamentului, când primul ministru va prezenta…

- Romania risca sa piarda surse importante de finanțare din fonduri UE. Anunțul a fost facut de președintele PSD Prahova, deputatul Bogdan Toader, care a ținut sa precizeze ca, din cauza incapabililor din Guvernul Cițu, Romania s-a facut de ras in fața Comisiei Europei deoarece Planul Național de Redresare…

- Bogdan Toader, deputat PSD de Prahova, a atacat, ieri, incapacitatea Guvernului Cițu de a pune la punct un plan real de Redresare și Reziliența, document care sa nu mai fie refuzat de Comisia Europeana. „Și-au demonstrat din nou nepriceperea și ne fac de ras in fața Comisiei Europene! Romania risca…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, propune modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența, cerand Guvernului sa refaca strategia de atragere a fondurilor europene disponibile la acest capitol. “In loc sa crape de ingamfare și autosuficiența, guvernanții ar face bine sa puna capul…

- Proiectele incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe zona de irigatii, in valoare 2,5 miliarde de euro, vor fi sustinute in continuare, pentru ca se pliaza foarte bine pe cerintele Comisiei Europene, afirma ministrul de resort, Adrian Oros, arata Agerpres. Anterior, ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, referindu-se la obiectiile Comisiei Europene privind Planul National de Redresare si Rezilienta, ca nu exista un termen ultimativ pentru prezentarea acestuia, ci este unul orientativ, iar statele sunt incurajate sa prezinte planuri bune. ”Nu este nicio…