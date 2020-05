Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Targu Mures, ca la nivelul Spitalului Judetean Timisoara are loc o ancheta interna dupa ce seful Institutului Oncogen, Virgil Paunescu, a anuntat ca si-a administrat un vaccin neomologat impotriva noului coronavirusului.Ministerul Transporturilor,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca oamenii care nu vor purta masca in spațiile inchise vor fi amendați. Cuantumul amenzilor va fi stabilit de catre Ministerul de Interne. Tataru, invitat la TVR, a dat exemplu pasagerii unui autoturism, care se afla la mai puțin de 1 metru distanța in interiorul…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca exist[ „un risc foarte mare” de apariție a unui nou focar de coronavirus, dupa cel de la Suceava. Focarul s-a putea localiza tot in Moldova, despectiv la Botosaniul, dupa numarul mare de imbolnaviri in randul cadrelor medicale din Spitalul Judetean…

- Medicii militari au preluat, miercuri, conducerea spitalului județean din Deva, așa cum s-a intamplat la Suceava. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, ca Spitalul Județean ramane spital COVID, acolo fiind, in prezent, 111 pacienți, din care 85 sunt confirmați cu noul coronavirus. Pacienții…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti, la Brasov, ca la Spitalul Judetean de la Deva s-ar putea numi un management militar, existand o discutie in acest sens, in contextul demisiilor din partea managerului si directorului medical de la aceasta unitate spitaliceasca, transmite agerpres.ro.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a refuzat ferm toate apelurile venite din partea prelaților romani pentru deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Bulgaria lasa liber credincioșilor, la slujba de Paște, dezinfecteaza icoanele și impune doar menținerea distanței de siguranța intre enoriașii…

- Profesorul dr. Virgil Paunescu de la Institutul OncoGen din Timișoara, care impreuna cu echipa sa au gasit similitudini intre imunterapiile pentru tratarea cancerului și obținerea vaccinurilor pentru bolile infecțioase, considera ca situatia din spitalele de linia a doua a scapat de sub control, in…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…