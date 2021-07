Stiri pe aceeasi tema

- În cursul anului 2020 au fost notificate BNR un numar de 40 de incidente la nivelul prestatorilor de servicii de plata (instituții de credit, de plata și instituții emitente de moneda electronica) autorizați în România și 3 incidente la nivelul sucursalelor instituțiilor de credit…

- Problema traficului de persoane este o prioritate pentru Guvern, spune premierul Florin Cițu, subliniind ca traficul de persoane și exploatarea trebuie combatute in Romania. „Departamentul de Stat al SUA a lansat in cursul zilei de ieri Raportul privind Traficul de Persoane pe anul 2021. Dupa eforturile…

- "Departamentul de Stat al SUA a lansat in cursul zilei de ieri Raportul privind Traficul de Persoane pe anul 2021. Dupa eforturile Guvernului de anul precedent, alaturi de societatea civila, Romania ramane pe Tier 2 Watch List. Adica se menține pe lista de supraveghere la nivel 2.Problema traficului…

- Bunastarea romanilor in 1990 se situa sub cea a bulgarilor și a ungurilor iar in prezent romanii o duc mai bine ca vacinii de la sud și se apropie de cei de la vest, dupa ce mulți ani se departase de aceștia din urma. In plus, bunastarea romanilor este peste cea a sarbilor, conform unui grafic prezentat…

- Cresterea alocatiilor, deduceri pentru salariatii cu copii si acordarea de tichete sociale pentru stimularea participarii copiilor cu varsta de pana la 6 ani la invatamantul prescolar, public si privat, sunt masurile propuse de PSD petru stimularea natalitatii. „Orice om politic responsabil din Romania…

- Comisia Europeana recomanda Romaniei sa revina la nivelul de deficit bugetar acceptat la nivelul Uniunii Europene pana in 2024, cel mai tarziu. Recomandarile Comisiei vin in contextul in care țara noastra este singura care a intrat in criza cu un deficit mult mai mare decat limita europeana de 3% din…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat ca un obiectiv al institutiei pe care o conduce si al Guvernului il reprezinta cresterea numarului de locuri de munca mai bine platite si platite legal, precizand ca acceptarea unor forme de plata la negru sau la gri afecteaza atat angajatul, cat si societatea.…

- “La 30 aprilie 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 38,304 miliarde euro, fata de 35,709 miliarde euro la 31 martie 2021. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 4,173 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta…