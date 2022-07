Stiri pe aceeasi tema

- Dirijorul austriac s-a prabusit pe scena in timp ce dirija opera „Femeia tacuta” de Richard Strauss la Teatrul National din Munchen. Sambata, Opera de Stat Bavareza a anunțat ca Stefan Soltesz a decedat, potrivit Agerpres . „Cu consternare si profunda tristete (Opera de Stat Bavareza) trebuie sa anunte…

- Autoritațile din Portul Dover, care face legatura dintre Europa și Marea Britanie, au declarat ca sunt intarzieri mari, din cauza autoritaților franceze care au provocat un blocaj, in timp ce turiștii incearca sa iși inceapa vacanța de vara. Operatorii de feriboturi au avertizat pasagerii care calatoresc…

- Problema energiei este o chestiune fundamentala de securitate, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, la finalul celei de-a II-a editii a Conferintei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. „Preturile le energie cresc in fiecare tara, se tripleaza in multe tari,…

- Actorul scoțian-american John Barrowman și-a descris experiența de martor ocular la accidentul de mașina care a ucis o persoana și a ranit mai mult de zeci de persoane langa Biserica Memoriala Kaiser Wilhelm din Berlin miercuri (8 iunie). In videoclipurile postate pe contul sau de Twitter, Barrowman…

- Luna trecuta a fost cea mai aglomerata din istoria aerogarii iesene Record dupa record la Aeroportul International Iasi. Luna trecuta, cifrele de trafic au depasit pentru prima data in istoria aerogarii iesene nivelul de 150 de mii de pasageri, dupa cum am aflat de la directorul general Romeo Vatra.…

- Obiectivul Aliantei Nord-Atlantice este sa evite un razboi direct cu Rusia si sa il forteze pe presedintele rus, Vladimir Putin, sa puna capat razboiului in Ucraina, a declarat cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, la Forumul Economic Davos. „Obiectivul nostru este foarte clar: Vladimir Putin nu trebuie…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden , a semnat, in fata jurnalistilor, o lege care permite accelerarea expedierii de echipamente militare in Ucraina, reactivand un dispozitiv care dateaza din Al Doilea Razboi Mondial.„Ucrainenii lupta pentru viata lor in fiecare zi”, a declarat Joe Biden in Biroul…

- Germania considera „extrem de critica” situația din Republica Moldova, in contextul incidentelor care s-au produs, in ultimele zile, in Transnistria. Un avertisment legat de situația Republicii Moldova a transmis ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock. Ea a avut, miercuri, o declarație…