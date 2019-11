Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Stat Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderului sau, Abu Bakr al-Baghdadi, ucis duminica într-o operațiune americana în nordul Siriei, și a anunțat numirea unui succesor, cu numele Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurashi, scrie AFP."O musulmani, o mujahedini, soldați…

- Operatiunea militara care a condus, in noaptea de sambata spre duminica, la moartea liderului Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi a primit numele lui Kayla Mueller, o tanara lucratoare umanitara americana care ar fi fost violata in numeroase randuri de liderul SI, dupa care a fost ucisa in Siria,…

- O persoana care a furnizat informatii ce au condus la Abu Bakr al-Baghdadi, mort in weekend, urmeaza sa primeasca intreaga recompensa sau o parte a recompensei in valoare de 25 de milioane de dolari promisa oricui ar fi oferit informatii cruciale despre liderul Statul Islamic, dezvaluie The Washington…

- Statele Unite doresc sa consolideze o coaliție care sa lupte impotriva retelei Stat Islamic in nord-estul Siriei, a declarat luni un inalt oficial din cadrul Departamentului de Stat, dupa ce liderul mișcarii, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in weekend in timpul unei operațiuni, scrie Mediafax, citand…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia, luni, fata de moartea, intr-o operatiune americana in Siria, a liderului gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi si a apreciat ca organizatia acestuia a ”desfigurat imaginea islamului si musulmanilor in intreaga lume”, relateaza AFP, potrivit…

- Un ''mare numar'' de combatanti ai Statului Islamic au fost ucisi in raidul american care a condus la moartea liderului organizatiei jihadiste Abu Bakr al-Baghdadi in nord-vestul Siriei, a anuntat presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Niciun membru al personalului…

- Irakul a ajutat Statele Unite sa ia urma liderului Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, ucis duminica intr-o operatiune militara americana in Siria, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Un ajutor irakian al lui al-Baghdadi a fost ucis in vestul Irakului, in urma cu cateva…

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit duminica faptul ca a urmarit raidul in care a fost ucis liderul Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, in Siria, in timp ce operatiunea era in desfasurare ”ca si cum te uitai la un film”, relateaza The Associated Press.