- Fundația Estuar, un ONG experimentat in lupta contra bolilor psihice, a pus la dispoziția medicilor care trateaza bolnavii de coronavirus trei linii telefonice la care aceștia pot suna pentru a primi consiliere, informeaza Libertatea. Pandemia de coronavirus ce a pus stapanire pe Europa reprezinta cea…

- “Noul coronavirus a suferit mutații. In Romania s-a raspandit serotipul S, cel bland, iar in Italia și China serotipul L, forma agresiva”. Aceasta spune prof. dr.Olga Simionescu intr-un mesaj pe Facebook....

- In urma sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, desfasurata la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s-a luat decizia ca regiunea Emilia-Romagna, din Italia, Coreea de Sud si Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto-izolarii la domiciliu,…

- O femeie din Alba Iulia venita recent din Italia, a fost sechestrata la propriu, la domiciliu, de catre autoritati. Tanara este revoltata de faptul ca locuieste singura si nu are cum sa isi procure cele necesare pe perioada sederii in Romania sau sa isi rezolve problemele pentru care a venit.

- Numarul bistrițenilor izolați la domiciliu și monitorizați de medicii Direcției de Sanatate Publica, aproape s-a dublat in ultimele 24 de ore. Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud, in județ nu sunt persoane in carantina. „In momentul de fața, 42 persoane sunt izolate la domiciliu (numarul…

- • Un barbat și o femeie au ajuns cu suspiciune de Covid-19 la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Ploiești • La Bușteni, intenția de a crea un spațiu de carantina a creat panica printre locuitorii orașului Violeta Stoica Doua dintre cele 200 de persoane domiciliate in județul…

- In acest moment, 52 de argeșeni sosiți din Italia sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Informația ne este transmisa de Sorina Honțaru, șefa Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș. Niciunul nu este suspect de coronavirus. De asemenea, alți cinci argeșeni sunt in carantina la București. Nicio…