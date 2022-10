Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor Arad, Caius Parpala, a fost retinut de procurorii DNA. Conform procurorilor anticorpție, acesta ar fi primit mita 8.000 de lei ca sa-l scape de controale pe administratorul unei firme. Parpala ar fi primit mita prin intermediar, in doua randuri, precizeaza…

- Un inspector din cadrul Agenției Naționale de Adminsitrare Fiscala (ANAF) Timiș a fost reținut, fiind acuzat de luare de mita, instigare la spalarea banilor, ambele in forma continuata și complicitate la evaziune fiscala. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus inceperea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore a unui inspector ANAF Timiș și al unui administrator al unei societați. Potrivit comunicatului DNA este vorba despre Alexandru Țaran, inspector in…