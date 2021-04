Directorul regional al DRDP Craiova a fost reținut pentru 24 de ore! Odiseea lui Bogdan Bratu continua. Dupa ce a fost adus la București și anchetat ore intregi, directorul regional al DRDP Craiova a fost reținut pentru 24 de ore. El este cercetat pentru inșelaciune, pe motiv ca diplomele de studii superioare ar fi false. Deși avocata acestuia a depus ieri documente care arata clar ca actele in cauza sunt valabile , procurorul a decis totuși sa il rețina pana maine, cand urmeaza sa apara in fața judecatorilor. In logica evoluției de pana acum a situației, putem sa banuim ca pe Bratu il așteapta o noapte grea pe arest. Dincolo de aspectele știute sau mai puțin știute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, in judetul Dolj, referitor la directorul DRDP Craiova, Bogdan Bratu, care este acuzat de inselaciune prin folosirea de documente de studii falsificate, ca Bratu a fost pus in functie in perioada guvernarii PSD si dupa demitere a obtinut repunerea…

- Dupa ce a lansat magazinul online in urma cu un an, in timpul lockdown-ului, Rovere Mobili a vandut peste 3.200 de articole online in ultimele 12 luni.Valoarea medie a coșului de cumparaturi pe magazinul online al companiei a fost de peste 1.100 de euro. 2020 a fost de altfel un an cu creșteri semnificative…

- Element Group a cumparat un teren de 2,7 hectare, aflat la intrarea in Pitești, in imediata vecinatate a autostrazii A1. Cel mai probabil, dezvoltatorul va lansa acolo un proiect logistic și industrial sub brandul Eli Parks. „Poziționarea terenului in imediata vecinatate a autostrazii A1, precum și…

- O persoana a fost retinuta si alte doua au fost puse sub control judiciar intr-un dosar de trafic de migranti, dupa ce, in schimbul unor sume de bani, ar fi indrumat si transportat doi cetateni de origine irakiana cu scopul de a le facilita trecerea frauduloasa a frontierei. Din cercetarile efectuate…

- Polițiștii Secției 6 Craiova au reținut pentru 24 de ore un tanar de 20 de ani, din municipiu, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Din cercetarile efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, pe 11 februarie, cel in cauza ar fi patruns prin efracție in locuința unui barbat din localitate,…

- Procurorii Biroului Teritorial Teleorman al DIICOT au efectuat 18 perchezitii domiciliare in doua judete si municipiul Bucuresti, la membrii unei grupari suspectate ca a „spalat” 3 milioane de euro, anunta agerpres . Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis joi Agerpres, descinderile au fost efectuate…

- Avionul cu vaccinurile Moderna nu a putut ateriza la Craiova și Iași din cauza ceții. Astazi incepe distribuirea vaccinului Moderna catre centrele de imunizare din țara, iar de maine oamenii vor primi și acest ser. Vaccinurile au fost preluate in aceasta dimineața de la Centrul Național de Depozitare…