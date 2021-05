Directorul regional al DRDP Craiova a câștigat recursul – Bogdan Bratu s-ar putea întoarce la serviciu Judecatorii au ridicat astazi masura arestului la domiciliu in ceea ce il privește pe Bogdan Bratu și au decis ca procesul poate continua cu acesta sub control judiciar. Putem spune ca este o intrare pe fagașul normal al actului de justiție, avand in vedere ca inițial Directorul regional al DRDP Craiova a fost tratat ca un infractor periculos de oamenii legii. Practic, in baza unor suspiciuni ca diplomele de studii nu ar fi reale, Bratu a fost saltat de polițiști, in urma cu aproximativ o saptamana de la Craiova, adus la București, arestat 24 de ore și trimis in arest la domiciliu pentru 30 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

