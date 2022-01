Directorul Pfizer: Un vaccin anti-COVID ar fi de preferat dozelor booster frecvente

Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin anual anti-COVID-19 ar fi de preferat in locul dozelor booster frecvente, in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, a declarat, sambata, directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla, relateaza Reuters. Intr-un interviu acordat publicatiei israeliene N12 News, Bourla a fost intrebat daca…

- Grupul german BioNTech SE a estimat ca vaccinul Covid-19 pe care il dezvolta cu partenerul american Pfizer va genera probabil anul acesta venituri de 13 pana la 17 miliarde de euro (19 miliarde de dolari), pe fondul majorarii cererii pentru doze booster si al utilizarii vaccinului la copii. Pentru anul…