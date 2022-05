Directorul Penitenciarului Rahova a fost demis Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) a inaintat ministrului Justitiei propunerea de incetare a imputernicirii in functia de conducere a directorului Penitenciarului Rahova. „Avand in vedere recentele evenimente petrecute la nivelul unor unitati penitenciare, prin care persoane private de libertate au reusit sa paraseasca fara drept starea legala de detinere, Administratia Nationala a Penitenciarelor aduce la cunostinta opiniei publice incetarea exercitarii atributiilor in functia de conducere a directorului adjunct siguranta detinerii si regim penitenciar si sesizarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anunțat, joi, ca a dispus o serie de masuri fata de sefi de penitenciare sau angajati ai acestor unitati de detentie, dupa evadarile care au avut loc in ultima perioada. A fost sesizata Comisia de Disciplina in cazul unor directori ai penitenciarilor…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a cerut ministrului Justitiei demiterea directorilor de penitenciare din care trei detinuti au evadat zilele trecute. Este vorba despre penitenciarele Rahova, Timisoara si Centrul Educativ Buzias.

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a anunțat primele masuri „avand in vedere recentele evenimente petrecute la nivelul unor unitați penitenciare, prin care persoane private de libertate au reușit sa paraseasca fara drept starea legala de deținere”. Astfel, directorul general al ANP a trimis…

- Deținutul periculos, care a evadat din Spitalul „Bagdasar Arseni” din Capitala, unde era internat pentru investigații medicale, a fost prins in Piața Matache, din Capitala. Parasirea de sub escorta fara autorizare este asimilata evadarii și se pedepsește cu inchisoare de la șase luni la trei ani. Polițiștii…

- Un talhar extrem de periculos condamnat la 23 de ani de inchisoare a evadat miercuri de dimineața de sub excorta, la spitalul Bagdasar Arseni din București și a fost prins dupa aproximativ 6 ore.Adrian Constantin Dinca, in varsta de 32 de ani, executa din 2016 o condamnare pentru talharie cu violența,…

- Un barbat de 23 de ani, condamnat la 32 de ani și 10 luni pentru talharie calificata, a reușit sa evadeze dupa ce a fost internat in Spitalul „Bagdasar Arseni” din Capitala, pentru efectarea unor investigații medicale, anunța Penitenciarul Rahova, intr-un comunicat. „Marți, in jurul orei 07:17 , deținutul…

- Angajații din poliție și din penitenciare ies din nou in strada. Marți, 19.04.2022, ora 12:00, proteste la București, in fața sediului central al Partidului Național Liberal (PNL). In data de 19.04.2022, incepand cu ora 12:00, angajații din poliție și din penitenciare, reprezentați de Federația Sindicatelor…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor i-a dat lovitura de grație polițistei de la IPJ Constanța care, din dragoste pentru sindicalistul Viorel Șeicaru, a umilit Poliția Romana și i-a acuzat pe procurori de fabricarea unor probe in celebrul dosar al torționarilor de la Secția 16.