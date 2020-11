Stiri pe aceeasi tema

- Seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii a facut un apel luni pentru continuarea luptei impotriva Covid-19, avertizand ca, desi ne-am saturat sa luptam impotriva pandemiei, virusul „nu s-a saturat de noi”, potrivit France24.„S-ar putea spune ca ne-am saturat de COVID-19. Dar el nu s-a saturat de noi”,…

- La nivel mondial infecțiile au depașit 43 de milioane.Vaccinul produs de AstraZeneca a avut parte de un foarte bun raspuns imun de la persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 și 55 de ani. Compania Johnson & Johnson estimeaza ca vaccinul sau impotriva Covid-19 va fi disponibil pentru…

- Germania face pregatiri pentru a incepe campania de vaccinare anti-COVID-19 inainte de sfarșitul anului, potrivit cotidianului Bild de vineri, preluat de Reuters.Ministerul federal al Sanatatii are in plan sa infiinteze 60 de centre speciale de vaccinare pentru a se asigura ca vaccinurile pot fi stocate…

- Kim Sledge, una dintre componentele Sister Sledge, va dona incasarile obtinute in urma unui cover realizat dupa ''We Are Family'', hitul clasic al grupului, in beneficiul Fundatiei Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat luni directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii spera ca pandemia de COVID-19 sa fie mai scurta decat gripa spaniola din 1918 care a durat mai putin de doi ani, a declarat vineri, 21 august, seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-o conferința de presa, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.OMS a fost mereu…

Seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a afirmat luni ca la nivel mondial exista "un mare diferenta" intre fondurile necesare pentru combaterea pandemiei de coronavirus si fondurile alocate, transmite Reuters.