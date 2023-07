Stiri pe aceeasi tema

- Cum spuneam, daca se respecta programul facut saptamana trecuta, Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor și ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian Ioan... The post „Penurie” guvernamentala in aceasta saptamana, la Arad. Daca se respecta programul, ministrul…

- Deputatul PLN de Bacau, Mircea Fechet, este in scripte ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, dar, in realitate, acum, ministerul este condus de un personaj extrem de controversat. La ora actuala, noul ministru al Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, este dirijat și controlat de controversatul…

- Comunicat de presa| Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: Vizita de lucru a ministrului Mediului, Apelor și Padurilor in județul Alba Comunicat de presa| Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: Vizita de lucru a ministrului Mediului, Apelor și Padurilor in județul Alba Ministrul Mediului, Apelor…

- Senatul a adoptat, ieri, un proiect de lege inițiat de parlamentarii USR, susținut de PNL și neafiliați, care vizeaza completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic cu scopul limitarii exploatarii fondului forestier din județul Ilfov „strict” la acele tipuri de taieri care au rolul de a asigura…

- Senatorii au adoptat, luni, un proiect legislativ initiat de parlamentari USR, sustinut de PNL si neafiliati, care vizeaza completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic pentru limitarea exploatarii fondului forestier de pe raza judetului Ilfov “strict” la acele tipuri de taieri care au rolul de…

- Tanczos: Peste 250 de instalatori s-au inscris in Programul 'Casa Verde Fotovoltaice' 2023.Peste 250 de companii specializate in instalarea de panouri fotovoltaice s-au inscris pana in acest moment in noua sesiune a programului "Casa Verde Fotovoltaice", ce va demara pentru persoanele fizice pe data…

- Cei doi interlocutori au apreciat nivelul foarte bun al cooperarii economice, constituind un pilon central al colaborarii dintre Romania si Italia, arata comunicatul de presa al Guvernului. Aceasta dimensiune este completata de contributia puternicelor comunitati de cetateni romani in Italia si de cetateni…

- Cabinetul Ciuca aproba o HG privind acceptarea de catre statul roman, prin Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor – Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, a unei donații din partea societații Total Asset Management S.R.L. Terenul forestier care face obiectul donației trece din categoria fond forestier…