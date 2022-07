Stiri pe aceeasi tema

- ANPC va demara, in perioada urmatoare, actiuni de control Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va demara, în perioada urmatoare, actiuni de control pentru supravegherea pietei produselor alimentare si a unitatilor de alimentatie publica, a anuntat directorul general…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va demara, in perioada urmatoare, actiuni de control pentru supravegherea pietei produselor alimentare si a unitatilor de alimentatie publica, a anuntat directorul general al institutiei, Paul Anghel.Anuntul lui Paul Anghel Nu cumparati produse alimentare…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va demara, in perioada urmatoare, actiuni de control pentru supravegherea pietei produselor alimentare si a unitatilor de alimentatie publica, a anuntat directorul general al institutiei, Paul Anghel, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, recomanda consumatorilor sa respecte o serie de reguli in perioadele caniculare, pentru a preveni efectele negative asupra sanatatii. „Nu cumparati produse alimentare din locuri neautorizate intrucat comerciantul…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, recomanda consumatorilor sa respecte o serie de reguli in perioadele caniculare, pentru a preveni efectele negative asupra sanatatii.„Nu cumparati produse alimentare din locuri neautorizate intrucat comerciantul…

- Conducerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a transmis, marti seara, o serie de recomandari la achizitionarea produselor pe durata caniculei, astfel incat sa fie protejata sanatatea. Directorul genral al ANPC, Paul Anghel, afirma ca trebuie cumparate produse doar din locuri…

- Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al ANPC, inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au continuat controalele in Hala Obor din Capitala. ”Echipe ale Comisariatelor Regionale pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) din Regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) continua, in aceasta perioada, supravegherea pieței, in contextul intesificarii comercializarii produselor preferate de romani, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Astfel, la nivelul intregii țari, conform tematicii specifice…