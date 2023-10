Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al finantelor, Bezalel Smotrich, a vorbit despre situația economica buna a țarii, declarand clar ”avem bani”. Oficialul a precizat, in fata presei, ca situatia bugetara a Israelului este ilustrata cel mai bine de raportul scazut dintre datoria publica si PIB. ”Este suficient de…

- Grupul pentru drepturile omului Amnesty International a indemnat vineri Israelul sa ridice "imediat" blocada asupra Fasiei Gaza, afirmand ca "pedepsirea colectiva" a civililor pentru atrocitatile teroriste ale Hamas echivaleaza cu o crima de razboi, relateaza CNN, conform news.ro.Blocada impusa de…

- Generalul de brigada Omer Tishler, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene israeliene, spune ca avioanele de lupta lovesc Fașia Gaza la o "scara fara precedent". Purtatorul de cuvant al armatei Israelului, Jonathan Conricus, susține ca 300.000 de soldați

- Israelul decreteaza starea de razboi - anunțul a fost facut de premierul Benjamin NetanyahuCabinetul de securitate din Israel a votat trecerea oficiala a țarii in stare de razboi și poate desfașura „activitați militare semnificative", anunța biroul premierului israelian, relateaza Times of Israel.Premierul…

- Cabinetul politic si de securitate al Israelului s-a reunit, sambata seara, pentru a stabili masurile dupa atacul surpriza al gruparii Hamas. Premierul Beniamin Netanyahu promite un „razboi fara mila” impotriva Hamas și ca Israelul va „razbuna aceasta zi neagra”, intr-un mesaj transmis la televiziunea…

- Stav Lemkin (20 de ani), stoperul lui Shakhtar și component al reprezentativei de tineret a Israelului, declara ca „oamenii sunt uciși, violați și rapiți de teroriști. Intregi așezari sunt capturate și oamenii sunt luați prizonieri. Inima mea e alaturi de cei afectați de razboi”. CONTEXT:E razboi in…

- Hamas a lansat un atac de mare amploare asura Israelului folosind mii de rachete. Luptatori jihadiști au invadat sudul Israelului unde au executat mai mulți civili, potrivit... The post Premierul israelian, Benjamin Netanyahu: „Suntem in razboi” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- E razboi in Israel! Azi-dimineața, la ora 06:20, organizația paramilitara Hamas a pornit un atac fara precedent la adresa Israelului, lansand peste 5.000 de rachete # Ministrul Apararii și Comandatul Poliției au declaarat stare de razboi pe teritoriul țarii # Rezerviștii au fost mobilizați și chemați…