Directorul general al UniCredit renunță la funcție, în urma divergenţelor cu Consiliul de Administraţie Directorul general al UniCredit renunța la funcție, in urma divergentelor cu Consiliul de Administratie UniCredit a anuntat ca directorul general Jean Pierre Mustier va demisiona la finalul mandatului sau, in aprilie 2021, in urma divergentelor cu Consiliul de Administratie privind strategia grupului bancar italian, transmite Reuters. Fostul bancher francez de investiţii a condus UniCredit în timpul unui proces dificil de restructurare în ultimii patru ani, vânzând active de miliarde de euro, pentru a spori soliditatea financiară şi a curăţa bilanţul,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

