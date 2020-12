Stiri pe aceeasi tema

- Primii șase kilometri din autostrada Comarnic-Brașov, dintre localitațile Rașnov și Cristian, s-au inaugurat joi astfel incat rețeaua de șosea rapida din Romania ajunge la 912 kilometri. Lotul, care include 6,3 km la profil de autostrada și 3,6 km de drum național, este situat intr-o zona care nu solicita…

- Calin Rovinescu se retrage de la conducerea Air Canada, la inceputul anului urmator Compania aeriana canadiana Air Canada a anuntat ca presedintele si directorul sau general, Calin Rovinescu, se va retrage din functie in data de 15 februarie 2021, dupa ce a condus compania timp de aproape 12 ani. Directorul…

