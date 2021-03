Stiri pe aceeasi tema

- Directorul FBI, Chris Wray, a spus in timpul unei audieri in Congresul Statelor Unite, marți, ca susținatorii lui Donald Trump care au luat cu asalt cladirea Capitoliului in data de 6 ianuarie se fac vinovați de terorism intern și ca se angajeaza sa ii aduca in fața legii pentru faptele comise.

- Un congresman democrat si cea mai mare organizatie de aparare a drepturilor civile ale populatiei de culoare din SUA au formulat marti o plangere penala impotriva fostului presedinte Donald Trump, avocatului acestuia, Rudy Giuliani, si de asemenea impotriva a doua grupuri de extrema-dreapta suprematiste…

- Liderul senatorilor republicani Mitch McConnell l-a acuzat sambata pe Donald Trump ca este "responsabil" de asaltul criminal asupra Capitoliului, la putin timp dupa ce a votat pentru achitarea sa in cadrul procesului istoric de impeachment din Senat, relateaza AFP si Reuters preluat de agerpres.…

- Nu exista vreo "dovada directa" despre tentative de asasinat urzite de sustinatorii lui Donald Trump care au luat cu asalt Capitoliul din Washington in 6 ianuarie, a declarat - vineri - procurorul federal al districtului Columbia, Michael Sherwin, citat de Reuters. Declaratia sa, facuta in cursul unei…

- Sefii de stat major ai armatei americane au transmis marti un mesaj comun militarilor din subordine in care au afirmat ca revolta violenta de saptamana trecuta a reprezentat un asalt asupra procesului constitutional american si contravine legii, transmite Reuters. Acest mesaj comun a rupt…

- Peste 60 de persoane au fost arestate, iar anchete sunt în curs de derulare, dupa asaltul de miercuri asupra Congresului american din Washington DC de miercuri, relateaza Reuters. În același timp, FBI cere ajutorul publicului pentru a identifica protestatarii pro-Trump care au intrat cu…