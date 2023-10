Stiri pe aceeasi tema

- Dragos Adrian Iorga, director executiv in cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, a fost retinut, vineri, de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca lua mita de la subordonati.Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei…

- Imediat dupa ce au fost anunțate perchezițiile, Dragoș Adrian Iorga a fost demis din funcția sa din cadrul MIPE. Directorul este banuit ca timp de 2 ani le cerea cate o treime din salaiu celor doua angajate pe care le-a ajutat la concursul pe posturi.Banii reprezentau o taxa pentru ca le ajutase cu…

- Procurorii DNA l-au reținut vineri pe Dragoș Adrian Iorga, director executiv din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, acuzat ca ar fi cerut comision din salariul unor femei pe care el le-a angajat in funcție.

- Procurorii anticorupție din Constanța au pus in mișcare acțiunea penala și l-au reținut pentru 24 de ore pe Dragoș Adrian Iorga, director executiv in cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, sub acuzațiile de luare de mita și folosirea de informații nedestinate publicitații.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data 27 octombrie 2023, a inculpatului IORGA DRAGOS ADRIAN, director executiv in cadrul Ministerului Investitiilor si…

- UPDATE: ” Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene are o politica de toleranta zero fata de fapte de coruptie. In masura in care organele de cercetare penala ne vor solicita colaborarea in bunul mers al anchetei, avem toata deschiderea si le vom pune la dispozitie toate documentele care ne vor…

- Percheziții DNA: Director din cadrul MIPE, suspectat ca a reținut timp de doi ani salariul unor angajate pe care le-a ajutat la examen Procurorii DNA Constanța efectueaza vineri percheziții intr-un dosar referitor la infracțiunea de luare de mita. In acest dosar, un director din cadrul Ministerului…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Meran Dorin, fostul comisar sef al Comisariatului judetean Tulcea din cadrul Garzii Nationale de Mediu, luare de mita, in forma continuata.…