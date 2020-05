Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul de la Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana 2021 ia amploare dupa ce astazi au fost publicate date raportul de cenzori, de catre evz.ro, care a dezvaluit ca directorul executiv Simona Neumann a facut deconturi ilegale, iar, in replica, aceasta l-a atacat pe președintele asociației,…

- Politia poloneza a oprit sambata o manifestatie antiguvernamentala in capitala Varsovia, unde manifestantii au denuntat "incalcarea drepturilor si libertatilor civice", dar si masurile de sustinere a economiei, considerate insuficiente in vremea pandemiei, relateaza AFP.Un important dispozitiv…

- Directorul Direcției de Sanatate Publica Timiș, Mariana Radulescu, a fost schimbata, astazi, din funcție. Noua echipa este formata din medicul Mihaela Valcovici, care vine de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara și face paret din comisia de sanatate a PNL Timiș, și ca adjunct medicul Flavius…

- Brazilia a anuntat joi inchiderea, incepand de luni, a frontierelor sale pentru europeni, australieni si cetatenii mai multor tari asiatice, in incercarea de a stavili pandemia de coronavirus, informeaza vineri AFP potrivit Agerpres. Aceste restrictii, valabile o luna, ii vizeaza pe pasagerii curselor…

- Nicolae Titulescu (nascut pe 4/16 martie 1882, in Craiova) trecea la cele vesnice din 17 martie 1941 (Hotelul „Carlton” din Cannes, deoarece se exilase – mai intai in Elvetia, apoi in Franta), fiind inmormantat pe 24 martie 1941, in cimitirul Bisericii ortodoxe ruse „Sfantul Mihail” din acelasi oras,…

- Piața muncii din Romania a fost puternic afectata de raspandirea rapida a coronavirus, iar angajatorii au pus in așteptare noile angajari sau chiar au anunțat concedieri. Puținele interviuri de angajare care se mai fac in prezent se țin exclusiv prin telefon sau pe platforme online, recrutorii evitand…

- Elvetia va infiinta un fond de zece miliarde de franci elvetieni (9,5 miliarde de euro) pentru asigurarea unei asistente imediate pentru atenuarea impactului economic al pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri guvernul, citat de Reuters si AFP. De asemenea, va impune controale Schengen la toate frontierele…

- Silvio Berlusconi, nici n-ai zice ca are 83 de ani dupa viața activa pe care o are, dar și dupa felul in care arata! Recent, acesta a fost fotografiat alaturi de o blonda ispititoare la un hotel din Elveția, iar presa a vuit cu speculațiile ca ar fi iubita lui. Cainii latra, ursul trece, dar adevarul…