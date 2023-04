Stiri pe aceeasi tema

- ”E-Distributie Banat a finalizat constructia unei statii de transformare noi, in valoare de 23,59 milioane de lei, in comuna Dumbravita, langa municipiul Timisoara, in beneficiul a peste 5.300 de clienti, intr-o zona in plina dezvoltare. Statia este una dintre cele mai performante din sistemul romanesc…

- Este vorba de Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, care finanțeaza in principal proiecte de infrastructura din localitațile din țara, unde au ramas bani necontractanți și vor fi redistribuiți in teritoriu, printre care și in județul Cluj.

- In prezența primarului Daniel Harpa, viceprimarului Vasile Apopei și a constructorilor, marți, 31 ianuarie, una dintre lucrarile de investiții situate in zona din jurul Cetații Neamțului, bazinul de inot didactic, a fost predat autoritaților locale, o data cu recepția lucrarilor. Depus de primaria Targu…

- Societatea de apa și canal Aquatim de la Timișoara are in derulare un proiect unic in Romania, care prevede construirea unei stații de transformare in energie a namolului de la stația de epurare.