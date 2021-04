Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova Bogdan Bratu, acuzat ca a prezentat acte de studii falsificate, a fost plasat sambata in arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind acuzat de savarsire a infractiunii continue de inselaciune, anunta Parchetul ICCJ. Decizia poate fi contestata…

- ”Prin ordonanta din data de 23.04.2021 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un inculpat, pentru savarsirea infractiunii continue de inselaciune, prev. de art.244 al.1 si 2 din C.pen, constand in aceea ca in perioada mai 2014 – prezent, ar fi indus si mentinut in eroare Compania Nationala…

- Procurorii fac vineri dimineata trei perchezitii in judetele Giurgiu si Dolj, intr-un dosar penal in care se fac cercetari privind savarsirea infractiunii de inselaciune, de catre o persoana cu functie de conducere in cadrul unei companii de interes strategic national

- Un numar de 14 persoane au fost plasate in arest preventiv, iar doi minori in arest la domiciliu, fiind acuzate de tulburarea linistii si ordinii publice si ultraj, in cazul violentelor care au avut loc la inceputul saptamanii, in centrul Capitalei. Purtatorul de cuvant al Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Un barbat aflat in arest la domiciliu a fost trimis in judecata pentru trafic de migranti, dupa ce la inceputul lunii martie, in schimbul unor sume de bani, ar fi indrumat si coordonat alte doua persoane pentru a transporta doi cetateni de origine irakiana in scopul trecerii frauduloase a frontierei,…

- Doi constanteni care au ajuns in Bulgaria cu doua teste false PCR au fost prinsi atunci cand au vrut sa se intoarca in Romania pe la PTF Vama Veche. Initial, ei au spus ca vor sa ajunga in Turcia, insa s-au razgandit.

- Cinci cetateni români sunt cercetati penal dupa ce au încercat sa iasa din România, prin PTF Giurgiu, pentru a calatori în Bulgaria cu teste COVID-19 false. „În Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- In urma vizualizarii imaginilor video surprinde de camerele de supraveghere din zona, rezulta, conform rechizitoriului, ca victima era chiar relaxata, fara a se astepta ca intre cei doi sa existe vreun episod de violenta fizica, ceea ce duce la concluzia ca Andrei ar fi fost luat prin surprindere de…