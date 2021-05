La sediul Administrației Bazinale de Apa Banat a avut loc, zilele trecute, ședința de constituire a Comitetului de Bazin Banat, in cadrul careia a fost aleasa conducerea Comitetului, președintele și vicepreședintele. In egala masura, a fost discutat și avizat „Planul de restricții și folosire a apelor in perioadele deficitare”, ce va putea fi folosit atunci […] Articolul Directorul Aquatim, Ilie Vlaicu, vicepreședinte al Comitetului de Bazin Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .