Directorul APIA care a cerut `CIUBUC` pentru o ANGAJARE DIRIJATĂ a fost dat pe mâna judecătorilor Procurorii DNA de la Constanța l-au trimis in judecata, sub control judiciar, pe Bogdan Dumitru Dumitrașcu, la data faptei director general adjunct al Agenției pentru Plați și Intervenție in Agricultura (A.P.I.A.), in sarcina caruia s-a reținut savarșirea infracțiunii de luare de mita. Citește și: Clișeele' europarlamentarului Manda, DEMONTATE FIR CU FIR de DNA - Celelalte INTERCEPTARI arata... In rechizitoriul transmis instanței procurorii DNA arata ca la data de 10 decembrie 2021, inculpatul Dumitrașcu Bogdan Dumitru, in calitatea menționata mai sus, ar fi pretins de la o persoana… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

