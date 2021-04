Stiri pe aceeasi tema

- Aceste imagini prezinta capitala Romaniei vazuta din spațiu, dar și informații cu privire la anumite artere importante ori cladiri din București. București, imagini din spațiu ESA- Agenția Spațiala Europeana a publicat un material video cu Capitala Romaniei vazuta din spațiu de catre cei doi sateliți…

- Agenția Spațiala Europeana a publicat imagini spectaculoase cu Bucureștiul vazut din spațiu de cei doi sateliții ai misiunii Copernicus Sentinel 2, alaturi de informații despre capitala Romaniei.

- ​Agenția Spațiala Europeana a pus un clip cu Bucureștiul vazut din spațiu de cei doi sateliții ai misiunii Copernicus Sentinel 2. Este descris Bucureștiul, cu cei 225 kmp, și sunt indicate pe harta principalele bulevarde, cladiri și zone verzi. Poate fi descarcata și o fotografie la înalta rezoluție.ESA…

- Roboții software inteligenți dezvoltați de Tailent, compania locala cunoscuta pentru soluții de automatizare și eficientizare a proceselor operaționale bazate pe tehnologia Robotic Process Automation (RPA), intra in domeniul protejarii mediului prin eficientizarea serviciilor de colectare a deșeurilor.…

- Varianta britanica de coronavirus, care a aparut la sfarsitul anului 2020 si este mai contagioasa, este in prezent dominanta in Belgia, au declarat vineri autoritatile sanitare, pe fondul cresterii numarului de infectari, relateaza AFP. “Saptamana trecuta, aproximativ 53% dintre infectari au fost cauzate…

- Banca Centrala Europeana urmareste cu atentie evolutiile de pe pietele financiare, pentru ca o crestere abrupta a dobanzilor reale ar putea pune in pericol revenirea economiei, a declarat joi Isabel Schnabel, membru in boardul executiv al Bancii Centrale Europene, transmite Reuters. "In viitor,…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a avertizat luni, la prima sa interventie in cadrul Conferintei pentru Dezarmare de la Geneva, asupra ''provocarilor si pericolelor'' pe care le implica programele de dezvoltare de armament ale Chinei, tara careia ii cere mai multa transparenta…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a avertizat, luni, la prima sa interventie in cadrul Conferintei pentru Dezarmare de la Geneva, asupra ''provocarilor si pericolelor'' pe care le implica programele de dezvoltare de armament ale Chinei. El cere administrației de la Beijing mai multa transparenta…