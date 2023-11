Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Din a ramas in continuare președintele FRH, cu toate ca in Consiliul de Administrație s-a pus problema schimbarii sale. Acesta a explicat pentru Gazeta Sporturilor ce considera ca i-ar fi nemulțumit pe cei care au dorit schimbarea sa din funcție. De asemenea, Constantin Din a amintit și de…

- Lora, in varsta de 41 de ani, a fost nevoita sa iși anuleze concertul de la Arad, din cauza unor probleme de sanatate. Artista nu a dat detalii, precizand doar ca se va vedea in curand cu publicul.Lora i-a anunțat pe urmaritorii ei din mediul online ca este nevoita sa anuleze concertul pe care ar fi…

- Adrian Mititelu (55 de ani) a revenit oficial la comanda clubului FCU 1948 Craiova. Finanțatorul a fost numit din nou administrator al societații, dupa ce Adunarea Generala a Asociațiilor l-a revocat din funcție pe fiul sau, Adrian Mititelu Jr. (27 de ani). Mandatul lui Adrian Mititelu este valabil…

- Directorul Scolii nr. 30 "Gheorghe Titeica", prof. Tigmeanu Florentina, a fost eliberata din functie, decizie luata de conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Constanta.Inspectorul general Sorin Mihai a precizat pentru ZIUA de Constanta ca eliberarea din functie s a efectuat incepand cu data de 18…

- Membrii Consiliului de Administratie al societatii Chimpex SA au aprobat extinderea obiectului de activitate cu codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare, pe care societatea il va folosi pentru imprumuturi intra grup, respectiv imprumuturi intre subsidiarele din cadrul aceluiasi grup, ca activitate…

- Cristi Ganea a trecut prin momente critice dupa ce s-a infectat cu coronavirus. De luni, ultima zi in care s-au mai putut face transferuri la cluburile din Liga 1, FCSB are un nou fotbalist. E vorba despre Cristi Ganea, cel care a mai evoluat in Romania la ASA Tg. Mureș, Universitatea Craiova, FC Brașov…

- ”Meta Estate Trust, (simbol bursier MET), companie de tip holding care activeaza in sectorul imobiliar, a obtinut in primele 6 luni ale anului 2023 venituri de peste 6,3 milioane de lei, in crestere cu 60% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In acelasi timp, Meta Estate Trust a incasat echivalentul…

- Ridurile sunt un efect natural al procesului de imbatranire și apar de obicei in zonele cu cel mai mult contact cu soarele, cum ar fi pe fața, in jurul ochilor și pe frunte. Cu toate acestea, se pare ca locul in care apar ridurile poate sa indice și alte probleme de sanatate. De exemplu, anumite riduri…