Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Pluta, director adjunct al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) din cadrul Primariei Capitalei, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) in dosarul in care este acuzat de luare de mita.

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus marti arestarea preventiva pentru 30 de zile a directorului adjunct al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, din cadrul Primariei Capitalei, Cristian Pluta, acuzat de luare de mita. Mandat de arestare preventiva a primit si Silviu Stancila, cel…

- George Mirel Cristescu a fost reținut marți, 19 septembrie, de catre procurorii DNA pentru dare de mita și delapidare intr-un dosar penal in care este implicat și directorul adjunct al ASSMB. Intr-un comunicat de presa, DNA subliniaza cum Cristescu a dat mita pentru a obține postul de manager la Spitalul…

- Cristian Pluta, director adjunct al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti din cadrul Primariei Capitalei, ar fi acceptat 5% din valoarea unor contracte pentru a favoriza anumite firme sa castige licitatii, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.